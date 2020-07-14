Москва, , 11:24 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете при страховании единственного жилья внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM14 июля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы вносим изменения в Налоговый кодекс. Речь идет о вычетах на подоходный налог. Если граждане застраховали свое жилье, эта сумма будет вычитаться из подоходного налога», — пояснил Миронов.

Он отметил, что законопроект важен для тех, кто живет в пожароопасных зонах и местах, где возможны наводнения.

«Эти поправки защищают граждан», — подчеркнул парламентарий.