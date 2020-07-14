Сухум, , 11:43 — REGNUM Ведение официальной торговли с Грузией недопустимо, пока Тбилиси не признает независимость Абхазии. Об этом говорится в распространенном 13 июля заявлении общественной организации ветеранов Отечественной войны Абхазии «Аруаа».

Публикация стала ответом на утверждение, опубликованное партией «Единая Абхазия», в котором говорилось, что таможенные посты на грузино-абхазской границе будут практическим признанием Грузией границы с Абхазией. В «Аруаа» указали на то, что таможенные посты там уже стоят, а их задача не должна сводиться к сбору денег за пропуск товаров.

«Таможенники не обязательно должны везде и всегда взымать платежи и пошлины. ГТК Абхазии на границе с Грузией имеет одну главную задачу — не пропускать партии товаров из Грузии в Абхазию, кроме тех 50 кг, разрешенных для провоза в личных целях на одного человека», — отметили в ветеранской организации.

В «Аруаа» отметили, что многие абхазские таможенники и пограничники погибли от действий контрабандистов и диверсантов. Ветераны выступили против официальной торговли с государством, которое фактически является «вражеским», не признаёт суверенитет Абхазии и отказывается подписывать мирный договор.

Напомним, данная дискуссия в Абхазии началась после заявления президента республики Аслана Бжании, что установление экономических отношений с Тбилиси возможно и без признания с грузинской стороны независимости Абхазии.

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