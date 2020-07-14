Бали, Индонезия, , 10:49 — REGNUM По оценкам министерства юстиции и прав человека Индонезии, около 7000 иностранных туристов все еще остаются на острове Бали, сообщает Antara.

В министерстве отметили, что иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в Индонезии, могут подать заявление на продление вида на жительство в иммиграционном офисе в соответствии с применимыми правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия примет участие в программе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Online Sale Day, которая будет проходить одновременно на всех платформах онлайн-торговли 8 августа 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия присоединится ко дню онлайн-торговли АСЕАН

Читайте развитие сюжета: Индонезия нацелена создать вакцину против COVID-19 в 2021 году