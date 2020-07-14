Москва, , 10:40 — REGNUM На сегодняшний день альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, который «был разработан, чтобы не допустить реализации силовых сценариев и отвести угрозу войны, которая нависала над регионом Персидского залива», нет. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ к пятилетию заключения соглашения.

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«Противникам СВПД нечего предложить на его замену. Их повестка дня ориентирована лишь на разрушение», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что «в угоду собственным амбициям и ложному ощущению исключительности они готовы пойти на любое безрассудство, разрывая соглашения, нагнетая военно-политическую напряжённость на Ближнем Востоке, провоцируя кризис в СБ ООН», однако это «путь в никуда».

В заявлении подчеркивается, что «пробуксовки и вызовы в осуществлении СВПД не умаляют его достижений», а заложенная в нём формула урегулирования не утратила актуальность.

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Несмотря на ошибочную и недальновидную политику «максимального давления», которую Вашингтон решил применить для нанесения санкционных ударов не только по Ирану, но и по СВПД, а также отказ США на протяжении более двух лет выполнять обязательства по соглашению и попытки помешать это делать другим государствам, шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло сохраняются, уверены в МИД РФ.

«Россия намерена приложить для этого все усилия, побуждая партнёров к содержательной совместной работе по поиску путей деэскалации и защиты СВПД от нападок США», — заверили в федеральном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2015 года главы МИД Великобритании, Германии, Ирана, Китая, России, Франции и США при участии Евросоюза заключили договорённости об урегулировании вокруг иранской ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном.