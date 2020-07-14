Петропавловск-Камчатский, , 10:36 — REGNUM В Камчатском крае ликвидировали региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Сведения о региональном отделении партии исключены из ЕГРЮЛ 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в единый день голосования 13 сентября состоятся досрочные выборы губернатора. О своём желании побороться за пост главы региона заявили 16 кандидатов. Среди них самовыдвиженцы и кандидаты от различных политических партий. Врио губернатора Владимир Солодов пошёл на выборы в качестве самовыдвиженца.