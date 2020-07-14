Москва, , 10:48 — REGNUM Торговая война назревает между США и Европой. Об этом говорит решение президента США Дональда Трампа ввести заградительные пошлины на французский импорт в ответ на введение Францией налога на доходы американских компаний, отмечают 14 июля эксперты Института Русских стратегий (РУССТРАТ).

Руководство Франции уведомлено американской стороной о введении с 6 января 2021 года дополнительных пошлин в размере 25%, которые затронут французские товары на $1,3 млрд. Это в том числе косметика, сумки и другие брендовые аксессуары.

При этом введение пошлин может быть отложено, если Франция предложил США «что-то разумное». Ещё несколько лет назад подобный шантаж считался неприменимым к Европе, отмечают аналитики.

«Сейчас уже без разницы, сумеет или не сумеет Париж что-то предложить Вашингтону. Экономическую конкуренцию с Европой Соединенные Штаты всё равно проигрывают», — говорится в публикации.

Однако власти США не просто разрушают «трансатлантическую солидарность», но и вынуждают элиту европейских стран задуматься о восстановлении геополитической субъектности, заключают эксперты.

Читайте также: В РФ предсказали закат монополии доллара как мировой резервной валюты