Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассказал, что он не всегда соглашается с директором американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он заявил об этом 14 июля во время ответов на вопросы журналистов в ходе круглого стола в Белом доме.

«Я не всегда согласен с ним», — заявил американский лидер, отметив, что при этом у него с главным инфекционистом США сложились хорошие отношения, которые были таковыми с самого начала.

«Я считаю его очень приятным человеком», — также указал Трамп.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 июля пресс-секретарь американского президента Кейли Макинэни дала комментарий о ситуации с распространенным ранее администрацией Трампа документом, в котором была критика в адрес Фаучи со стороны видных медицинских экспертов.

По ее словам, этот документ был представлен администрацией президента США в ответ на конкретный вопрос газеты The Washington Post по поводу слов Трампа, ранее отмечавшего, что Фаучи допускал в своей работе некоторые ошибки.