Пекин, 14 июля 2020, 10:22 — REGNUM Китай призвал международное сообщество выступить против продления и восстановления антииранских санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По её словам, международное сообщество должно настаивать на возвращении США к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД).
Представитель МИД выразила сожаление политикой односторонних действий США, которые отходят от своих международных обязательств и выходят из международных договоров.
Отметим, заявление МИД Китая приурочено к пятилетней годовщине подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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