Москва, , 10:19 — REGNUM Член Центрального правления ВСООВДВ «Союз десантников России», председатель правления межрегиональной общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Баграм-345» Владимир Ерсак в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказал о вносимых в Госдуму пакетных законопроектах, направленных на обеспечение поправки к Конституции РФ, запрещающей отчуждение территории РФ. По его словам, после того как будет изменено законодательство, отпадёт вопрос ответов на территориальные притязания Японии:

«Чтобы конституционные нормы действовали, нужны, соответственно, изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Коли мы приняли решение о том, что всевозможные разговоры, а тем более — действия по отторжению территорий — ни в коем случае не должны происходить, то такого рода нарушения приравняли к экстремизму и теперь эти нормы будут вносить в законодательство, чтобы они вступили в действие.

Законопроекты предусматривают санкции за действия по отчуждению территории РФ (уголовная ответственность от 6 до 10 лет лишения свободы), а также за призывы к таким действиям. При этом предлагается за призывы смягчить наказание и при первом правонарушении наказывать в административном порядке, а не в уголовном, как действует сейчас. И только при повторном таком деянии последует уголовная ответственность (штрафы или до 4 лет лишения свободы).

Рассчитываю, что всё это будет очень быстро принято, утверждено и вступит в силу. Иначе зачем мы голосовали? Верхняя и нижняя палаты идут в ногу с Конституцией, эти органы власти для того и нужны, чтобы волю народа уже в букву закона переводить. Не исключаю, что, возможно, будет дана детальная расшифровка экстремизму. После принятия конституционных поправок мы с японцами вопрос территориальных споров даже не будем рассматривать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, правки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.

По предварительным итогам, явка на общероссийском голосовании составила 67,97%. Результаты: «да» — 77,92%, «нет» — 21,27%.