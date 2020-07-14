Сухум, , 10:22 — REGNUM Легализация Абхазией торговли с Грузией и установка таможенных постов будет практически признанием грузинской стороной границы между двумя странами. Такое заявление было опубликовано 13 июля на сайте партии «Единая Абхазия».

Публикация была сделана в ответ на критику со стороны общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа», которая ранее выступила с критикой обнародованных президентом республики Асланом Бжании планов о налаживании официальной торговли с грузинской стороной.

«Нас искренне удивляет, почему наши товарищи из «Аруаа» считают, что легализация имеющегося торгового оборота с Грузией — это уступка Тбилиси. Наоборот, установка таможенных постов фактически будет означать установление полноценной границы с Грузией», — говорится в заявлении партии.

В нем отмечается, что позиция «Единой Абхазии» в том, что недопустимо пересматривать вопрос о суверенитете Республики Абхазии, но нужно учитывать реальность: в республике проживает много граждан Грузии, а ИнгурГЭС принадлежит и абхазской, и грузинской сторонам.

Как сообщало ИА REGNUM, Бжания во время предвыборной компании и после победы на выборах заявлял, что считает необходимым наладить экономические отношения с Грузией. Он допускает это и в том случае, если Тбилиси так и не признает суверенитет Абхазии.

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