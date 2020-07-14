Баку, 14 июля 2020, 10:06 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле приграничных сёл Товузского района. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.
По его словам, вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок сёла Агдам и Алибейли Товузского района. Даргяхлы отметил, что жители сёл не пострадали.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что 14 июля армянские вооруженные силы пресекли с азербайджанской стороны движение танка.
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