Баку, , 10:06 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле приграничных сёл Товузского района. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

По его словам, вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок сёла Агдам и Алибейли Товузского района. Даргяхлы отметил, что жители сёл не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что 14 июля армянские вооруженные силы пресекли с азербайджанской стороны движение танка.

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