Черкесск, , 10:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии назначен новый руководитель управления государственного жилищного надзора. Им стал Руслан Урусов. Указ о его назначении подписал глава республики Рашид Темрезов.

Ранее новый назначенец работал в должности заместителя мэра города Черкесска. Накануне, 13 июля, состоялась его встреча с председателем правительства КЧР Асланом Озовым, который выразил уверенность, что опыт, полученный на предыдущем месте работы, поможет Руслану Урусову эффективно решать вопросы, стоящие перед управлением жилнадзора.

Напомним, ранее пост главы управления государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесии занимал Хаджи-Мурат Таушунаев. Он проработал в должности почти семь лет — с 2013 года. Причины его оставки не сообщаются.