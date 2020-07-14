Токио, , 10:02 — REGNUM Укреплению военного сотрудничества России и Китая отведена отдельная глава в «Белой книге» министерства обороны Японии — ежегодном докладе о подходах к основным вопросам безопасности. Документ, занимающий более 500 страниц, опубликован 14 июля.

Японские военные эксперты указали в документе на совместные полеты российской и китайской боевой авиации, а также подписание совместных документов о военном и военно-техническом сотрудничестве.

Отмечается, что оборонные структуры РФ и КНР твердо отрицают намерение образовать военный альянс. При этом в докладе подчёркивается, что Японии следует внимательно следить за развитием отношений двух стран.

Тщательно наблюдать нужно и за Россией, которая модернизирует военное оснащение, в том числе стратегические ядерные силы, и наращивает свою военную активность, отмечено в документе.