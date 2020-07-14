Бамако, , 09:57 — REGNUM ООН и Африканский союз осудили правительство Мали за «применение смертоносных средств» в отношении протестующих, которые призывают к отставке президента страны Ибрагима Бубакара Кейты. Об этом передаёт BBC Africa.

Протесты, начавшиеся в прошлом месяце, переросли в ожесточенные столкновения с полицией, сотрудники которой, как сообщается, стреляли в сторону демонстрантов, некоторые из которых были убиты при попытке «оккупировать правительственные здания в столице страны, Бамако».

В заявлении ООН говорится: «миссия ООН в Мали, Африканский союз, Европейский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) критикуют малийские власти за то, как они справляются с протестами».

Они также осудили вандализм со стороны протестующих, призвав все стороны проявлять сдержанность. Они призвали малийское правительство освободить лидеров оппозиции, арестованных в течение года.

Протестующие требуют отставки президента Кейты из-за неспособности его правительства положить конец длительному насилию со стороны боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также экономическому кризису и спорным выборам в законодательные органы, проведенным в марте.

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