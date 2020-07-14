Париж, , 09:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на традиционном приеме в присутствии военного сообщества накануне празднования Дня взятия Бастилии, передает BFM TV.

«Эта церемония станет символом приверженности всей нации», — заявил глава государства.

«Это также будет символом нашей гибкости и способности французов противостоять испытаниям, будучи едиными и солидарными. Следуя примеру этой солидарности рук, которая неразрывно связывает вас, когда вы выполняете операции», — отметил Эммануэль Макрон.

Известно, что солдаты начнут прибывать на площадь Согласия в Париже для проведения военного парада 14 июля 2020 года, которое запланировано на 10:45 по местному времени.

Глава государства прибудет на площадь Согласия в 10:40 утра, где всего 2000 солдат пройдут военным строем с учетом санитарных мер и соблюдая безопасную дистанцию.

На трибунах ожидается около 2500 гостей, в том числе 1400 лиц, задействованных на передовой в борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, параллельно с военным парадом 800 человек, ухаживающих за детьми, пригласили в Большой дворец на вечер, организованный министерством здравоохранения Франции.

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