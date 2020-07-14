Лондон, , 09:14 — REGNUM Из-за принятия Пекином нового закона о национальной безопасности в Гонконге один из известных лидеров протестного движения данного специального административного района КНР Натан Ло сбежал в Лондон. Об этом 14 июля сообщает газета The Standard.

При этом сам 27-летний активист 13 июля подтвердил на своих страницах в различных соцсетях, что находится в столице Великобритании и отметил, что «столкнулся со множеством неопределенностей», приняв решение уехать из Гонконга «перед лицом политических потрясений».

Напомним, бывший лидер студентов Гонконга Натан Ло был активным участником протестных движений в специальном административном районе и несколько месяцев провел в заключении за причастность к протестам 2014 года. Также он являлся одним из основателей радикальной партии Demosisto, собиравшейся продвигать идеи «независимости Гонконга» и добровольно расформированной 30 июня текущего года, когда народное собрание Китая приняло новый закон о национальной безопасности.