Анкара, , 09:06 — REGNUM Евросоюз ведет политику двойных стандартов по отношению к Ливии. Об этом 14 июля говорится в официальном заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

«Если ЕС хочет внести свой вклад в мирное урегулирование ливийского кризиса, он должен отказаться от двойных стандартов, связанных с операцией IRINI (по контролю за соблюдением эмбарго всеми сторонами конфликта), и поддержать международную легитимность (Правительства национального согласия Ливии) в соответствии с решениями Совбеза ООН», — говорится в заявлении.

Также в нем подчеркивается, что турецкая сторона с самого начала ливийского кризиса отмечала, что он не может быть решен военным путем и делала шаги по способствованию международным процессам по активизации политического процесса в Ливии под эгидой ООН.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Турцию к соблюдению эмбарго на поставки вооружения в Ливию и предупредил, что ЕС собирается усилить свою военно-морскую операцию по контролю за соблюдением данного эмбарго.