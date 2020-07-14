Цхинвал, , 09:12 — REGNUM Грузинские силовики наращивают свое присутствие на границе с Южной Осетией, что создает дополнительные угрозы безопасности и противоречит официальным заявлениям Тбилиси. Данное заявление 13 июля распространила пресс-служба КГБ Южной Осетии.

«В окрестностях населенного пункта Синагур Дзауского района Республики завершено строительство блокпоста полиции Грузии, на котором организовано круглосуточное дежурство», — говорится в обращении ведомства.

В КГБ отметили, что оснащение тех, кто несет дежурство на новом грузинском блокпосте, говорит о принадлежности этих силовиков к спецслужбам. В их задачу, по имеющимся сведениям югоосетинского ведомства, входит не только охрана, но и сбор разведданных.

Стоит отметить, что это не первое заявление со стороны ведомств Южной Осетии об активизации грузинских силовиков на границе между двумя странами. Ранее также были заявления о наращивании со стороны Грузии сил, о прокладке в приграничной зоне дорог для быстрой переброски пополнения и о сборе данных на приграничной территории.

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