Москва, , 08:44 — REGNUM Обращения, которые якобы направляла лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому Наталья Сандалова — мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого в 2004 году, по её утверждению окружением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, больше похоже на вброс, чем на правду.

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По информации ряда телеграмм-каналов, Сандалова на протяжении долгого времени писала письма Жириновскому и в прокуратуру с просьбой призвать к ответу виновных в гибели её сына.

«Опубликованные в соцсетях «документы» бессистемны и не выдерживают никакой критики. Даже если предположить, что все они достоверны, а не фальшивка, то к ним возникает масса вопросов», — заявили в ЛДПР.

В пресс-службе партии отметили, что единственный «документ» из всего пакета, в котором фигурирует фамилия Сергея Фургала, — это обрезанная и неполная копия постановления о назначении экспертизы от 19 октября 2004 года Бикинской городской прокуратуры. Причём копия настолько искажена, что ни фамилия автора, ни подпись, ни резолюции, ни пометки, ни даже текст полностью не видны.

«При этом нет никаких достоверных сведений о том, что в отношении Сергея Фургала когда-либо были даже подозрения в связи с этим или любым другим убийством», — подчеркнули в политическом объединении.

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«Рискнем предположить, что публикация вышеупомянутых ксерокопий не что иное, как попытка манипулировать общественным мнением, — уверены в ЛДПР. — Вывалив ворох обрывочных и несвязанных между собой документов, авторы вброса рассчитывают на лень читателей, которые не станут изучать бумаги, а доверятся громким и «сенсационным» заголовками».

Напомним, ранее издание «Ридус» сообщило, что Наталья Сандалова 15 лет писала письма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и в прокуратуру с просьбой призвать к ответу виновных в гибели её сына.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля. Его обвиняют сразу по целому ряду статьей УК РФ. Ему инкриминируют подготовку к убийству и убийство предпринимателей на Дальнем Востоке.