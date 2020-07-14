Триполи, , 08:42 — REGNUM Парламент Ливии на востоке страны призвал Вооруженные силы Египта присоединиться к Ливийской национальной армии для защиты от иностранного вторжения. Об этом говорится в заявлении Палаты представителей Ливии, опубликованном 14 июля на сайте законодательного органа.

Парламент Ливии одобрил высказывание президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси о вмешательстве египетской армии для обеспечения безопасности границ и прекращения конфликта. Заявление парламента сделано после угроз со стороны Турции.

«Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами — Ливией и Египтом — для того, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить безопасность в стране и регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе начнется военная операция.

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