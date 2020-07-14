Париж, 14 июля 2020, 08:27 — REGNUM Власти Франции одобрили план стоимостью 8,1 млрд евро, предусматривающий финансовые меры для тех, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией, сообщает Le Figaro.
Соглашение, утвержденное в начале выходных большинством профсоюзов, предусматривает повышение заработной платы персонала больницы.
«Эти исторические усилия являются прежде всего признанием тех, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией», — заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Помимо повышения заработной платы, глава правительства также настаивал на планируемом создании рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европейского союза «важно» поднять тему Средиземного моря.
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