, 08:24 — REGNUM Россия и Китай представляют наибольшую угрозу в конкуренции за Арктику для стран Северной Европы. Об этом сказано в докладе «Северная политика и политика безопасности 2020» исландского политика Бьёрна Бьярнасона.

Документ опубликован на сайте правительства Швеции. Автор отмечает, что подготовил отчет по поручению министерства иностранных дел Исландии. Бьярнасон утверждает, что изменение климата и растущая напряженность в международных отношениях за последнее десятилетие обострили конкуренцию за Арктику между США, Россией и Китаем.

Автор считает, что страны Севера должны объединиться в борьбе против тех, «кто ведет гибридную войну». В качестве субъектов, представляющих угрозу для северных стран, названы Россия и Китай.

В качестве примера политолог приводит российские военные учения, которые проводились в 2019 году в Балтийском, Северном и Норвежском морях. Вместе с тем автор не упоминает об активизации военного присутствия стран НАТО в Арктике.