Пекин, , 08:18 — REGNUM Высокопоставленный политический советник провинции Хайнань на юге Китая попал под следствие в связи с обвинениями в серьезных нарушениях партийной дисциплины, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Зампредседателя Хайнаньского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) попал под расследование со стороны Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, схожий эпизод произошел в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, где также был взят бывший зампредседателя местного НПКСК.

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