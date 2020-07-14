Кейптаун, , 08:21 — REGNUM В ЮАР вновь ввели запрет на продажу алкоголя и ночной комендантский час, чтобы снизить «давление» на больницы на фоне резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Об этом передаёт информационное агентство Reuters со ссылкой на телевизионное обращение президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Рамафоса заявил, что страна не справится с пандемией, если ее больницы и клиники будут обременены предотвратимыми травмами, связанными с алкоголем.

«Это борьба за спасение каждой жизни, и мы должны высвободить каждую койку», — сказал он. «Коронавирус гораздо свирепее и разрушительнее всех известных нам эпидемий», — добавил президент.

Ночной комендантский час с 9 вечера до 4 утра вступил в силу с понедельника, 13 июля. Исключение будет сделано для всех, кто в это время едет на работу или с работы или обращается за медицинской помощью.

Масочный режим будет ужесточен, но страна останется на третьем уровне своей пятиуровневой системы оповещения о коронавирусе. Семейные визиты и общественные мероприятия по-прежнему запрещены.

Рамафоса отметил, что текущие прогнозы показывают, что различные провинции достигнут пика числа заражений между концом июля и концом сентября.

Он добавил, что ученые представили модели, которые предсказывают от 40 000 до 50 000 смертей от коронавируса до конца года, добавив: «Мы должны сделать своей единственной самой важной задачей доказать, что эти прогнозы неверны».

Напомнила, что правительство Рамафосы ввело один из самых строгих карантинных режимов в мире в конце марта, что сдержало всплеск числа заражений, но с тех пор оно ослабило многие ограничения для спасения экономики.

В ЮАР выявлено самое большое число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке, и в настоящее время в стране регистрируется четвертый по величине ежедневный прирост новых случаев заражения во всем мире.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ЮАР достигло 276 242. Число погибших возросло за сутки на 108, достигнув 4079 человек.