Пекин, , 08:13 — REGNUM Бывший статусный политический советник из провинции Ляонин на северо-востоке Китая попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, бывший зампредседателя Ляонинского провинциального комитета Народного политического консультативного совета (НПКСК) Лю Гуоцян обвиняется в коррупции.

Детали дела Лю не оглашаются, однако, как правило, это означает получение материального вознаграждение в обмен на лоббирование чужих политических или материальных интересов лично, или же через посредников.

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