Киев, , 08:11 — REGNUM Действующее правительство в Грузии является «прорусским», а потому его отстранение в интересах Украины. Такое заявление 13 июля сделал глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, комментируя агентству «Интерфакс-Украина» свое отношение к политической ситуации в Грузии.

«Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии — в интересах Украины и украинского народа тоже», — сказал Саакашвили.

Экс-президент добавил, что это его личное мнение, а сам он не является госслужащим и не высказывает позицию президента Украины. Саакашвили в беседе с журналистами также называл себя патриотом Украины, которому никто не запретит быть грузином.

Напомним, Саакашвили начал делать острые выпады в адрес грузинских властей при приближении выборов в парламент Грузии, которые должны пройти 31 октября. По этому поводу МИД Грузии дважды вызывал посла Украины.

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