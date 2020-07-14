Пальмира, Сирия, , 07:23 — REGNUM Трое боевиков из экстремистской организации «Магавир ас-Саура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны недалеко от сирийской Пальмиры после подрыва на минном поле, передаёт 14 июля РЕН-ТВ.

По признанию одного из боевиков, главной задачей их диверсионной группы был сбор информации о российских военных объектах.

Во время вылазки боевики отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле

«В результате погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек», — объяснил задержанный.

Он признался также, что подготовкой их группы перед операцией занимались американские инструкторы.