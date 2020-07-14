Вашингтон, , 07:12 — REGNUM США предполагают по меньшей мере до конца августа продлить действие введённого в марте из-за коронавируса запрета на пересечение границ страны с Мексикой и Канадой. Об этом со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации 13 июля сообщает газета Politico.

«Это практически точно будет так», — приводит газета слова одного из них.

Источник газеты утверждает, что официально о продлении до конца текущего месяца будет объявлено до 21 июля, затем ограничения будут продлены ещё на месяц, до конца августа.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 59 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся превысило 3,3 млн. За сутки в США скончались 428 пациентов с COVID-19, а общее число летальных исходов на данный момент достигло 135 205.

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