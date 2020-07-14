Ла-Пас, , 06:31 — REGNUM Уполномоченная по правам человека Боливии Надя Крус занимает свой пост незаконно, заявил заместитель боливийского министра безопасности Уилсон Сантамариа 13 июля на брифинге.

Он подчеркнул, что в связи с этим переходное правительство республики не намерено отвечать на запросы, отправляемые омбудсменом. По словам Сантамарии, временные боливийские власти считают, что действия Крус, которая занимает этот пост с 2019 года, являются недействительными.

Кроме того, замминистра добавил, что правительство Боливии обвиняет уполномоченную в работе на политическую партию «Движение к социализму», основанную бывшим президентом страны Эво Моралесом.

Сантамариа призвал боливийский парламент срочно начать выборы нового омбудсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня пленум Верховного суда Боливии сместил с поста председателя инстанции Марию Кристину Диас.

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