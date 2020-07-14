Нью-Йорк, США, , 06:34 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить военные столкновения и начать деэскалацию конфликта. Об этом 13 июля сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь настаивает на незамедлительном прекращении военных действий и призывает все вовлеченные стороны предпринять шаги по деэскалации ситуации, а также воздерживаться от провокационной риторики», — говорится в тексте заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонных консультаций с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении призвал их к проведению прямых переговоров и прекращению огня на границе государств.

Вооруженный конфликт на границе Армении и Азербайджана вспыхнул 12 июля. Армянские власти заявили, что сбили несколько азербайджанских беспилотников. В Азербайджане сообщили, что уничтожили ряд военных объектов на территории Армении.

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