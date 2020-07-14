Пекин, , 05:20 — REGNUM Китай раскритиковал официальную позицию США по Южно-Китайскому морю, высказанную госсекретарём США Майклом Помпео. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в США, опубликованном на странице посольства в Twitter.

В заявлении посольства отмечается, что «позиция Китая по Южно-Китайскому морю является последовательной и чёткой», а сама ситуация в регионе является «мирной, стабильной и продолжающей меняться в лучшую сторону». Урегулировать споры в защиту своего территориального суверенитета, прав и интересов в море Китай намерен «путём переговоров и совещаний с имеющими к этому непосредственное отношение государствами».

«США не являются страной, напрямую вовлеченной в данные споры, однако продолжают вмешиваться в этот вопрос», — подчёркивается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Майк Помпео назвал претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконными.

С точки зрения официального Вашингтона, Китай не имеет никаких юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, которые оспаривают Филиппины, а также на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Также США официально отрицают претензии КНР на воды, оспариваемые Индонезией, Малайзией и Вьетнамом.

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