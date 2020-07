Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля. Об этом говорится в материалах инстанции.

Согласно документам, из формулировок запрета на выход книги пропала фраза «предоставлять описание или воспоминания любому другому человеку». Таким образом, несмотря на запрет публикации и распространения книги, Мэри Трамп сможет о ней публично рассказывать.

При этом издательский дом уже отпечатал и отправил заказчикам более 600 тысяч экземпляров книги «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). Суд утверждает, что изъять тираж из магазинов и библиотек уже невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня стало известно, что племянница Трампа Мэри намерена раскрыть в своей книге схемы от ухода от налогов, которыми пользовался американский лидер.

