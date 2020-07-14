Веллингтон, , 03:53 — REGNUM Лидер оппозиции Новой Зеландии Тодд Мюллер ушел в отставку перед грядущими выборами в парламент страны. Об этом политик сообщил в официальном заявлении.

«Мне стало ясно, что я не лучший кандидат, чтобы возглавить оппозицию и Национальную партию Новой Зеландии в столь сложное время», — заявил он.

Мюллер подчеркнул, что его решение вступает в силу немедленно.

Отмечается, что заявление Мюллера вышло спустя некоторое время, как разгорелся скандал в связи с ролью Национальной партии в утечке конфиденциальной информации о пациентах с COVID-19.