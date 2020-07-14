Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа отказались от идеи в качестве санкционной меры в отношении Китая прекратить привязку гонконгского доллара к доллару США. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента 13 июля сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, в Белом доме рассматривали возможность ограничения доступа банков в Гонконге к доллару США. В конечном итоге советники Трампа пришли к выводу, что эти меры приведут к большим издержкам для самих США. Кроме того, сомнительно, что они получат необходимую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару США, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, блокирующих протестную активность в бывшей британской колонии.

Отмечается, что инициатива курируется на уровне Госдепа, но пока в Белом доме нет единства по данному вопросу.

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