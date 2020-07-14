Анкара, , 03:38 — REGNUM Власти Турции вправе самостоятельно определять статус собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, заявил 13 июля журналистам пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на критику главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Айя-София является собственностью Турции, и любые проекты в её отношении, включая изменение статуса, относятся к суверенитету республики», — сказал он.

По словам Аксоя, реплики о недопустимости изменения статуса собора из других стран в Стамбуле будут расценивать как вмешательство во внутренние дела. Представитель МИД Турции заверил также, что мечеть будет открыта для представителей всех религий, несмотря на изменение статуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы министерств иностранных дел стран — членов ЕС на заседании в Брюсселе поддержали предложение призвать Турцию изменить или вовсе отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе в Стамбуле.

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