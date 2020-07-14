Вена, , 03:25 — REGNUM Запрет на регулярное пассажирское авиасообщение Австрии с Белоруссией, Великобританией, Ираном, Китаем, Россией, Украиной, Португалией и Швецией продлевается с 15 июля до 31 июля. Об этом говорится в постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, опубликованном в ночь на 14 июля.

Этим же документом запрет снимается для итальянской области Ломбардия. Одновременно в запретный список вносятся Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Египет, Северная Македония, Сербия, непризнанное Косово, Черногория, Румыния и Молдавия. Прибытие авиарейсов из этих стран в Австрию также запрещается с 15 июля по 31 июля.

На грузовые и вывозные рейсы, а также санитарную авиацию или полёты в государственных интересах Австрии этот запрет не распространяется.

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