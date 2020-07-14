Москва, , 03:13 — REGNUM Либерально-демократическая партия России может предложить кандидатов, которые будут временно исполнять обязанности губернатора Хабаровского края после ареста Сергея Фургала, заявил 14 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала RTVI.

«У нас есть (Сергей) Жигарев — председатель комитета (Госдумы) по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. (Михаил) Дегтярев — тоже председатель комитета (Госдумы) по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока (Андрей) Андрейченко», — сказал он.

Жириновский выразил надежду на то, что указа об отставке Фургала не последует, однако если он всё же будет, то исполняющего обязанности главы региона нужно будет назначить в соответствии с российским законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.

После этого в Хабаровской крае начались несанкционированные акции протеста в поддержку главы региона.

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