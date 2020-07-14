Ситка, США, , 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819). Об этом свидетельствует информация, представленная на сайте онлайн-петиции.

По последним данным, предложение о сохранении монумента поддержали 5956 человек. При этом петицию с предложением о сносе памятника поддержали 2 884 человека. Это предложение поступило на волне антирасистских протестов в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выразил готовность забрать памятник Баранову с Аляски в свой регион. Он заявил, что если совет города Ситке примет решение убрать памятник, то ему найдется достойное место в Архангельской области.

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