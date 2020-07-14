Хабаровск, , 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.

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В ЛДПР обсудили кандидатуры Михаила Дегтярева, Андрея Андрейченко, Сергея Жигарева, сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутата от ЛДПР Кирилла Черкасова.

При этом Черкасов, выражая общее мнение членов ЛДПР, отметил, что они очень надеются, что указа президент РФ об отставке не будет.

«Но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — сказал Кирилл Черкасов.

Напомним, Михаил Дегтярев является председателем комитета Госдумы по спорту, Сергей Жигарев — председатель комитета по экономике и предпринимательству Госдумы, Андрей Андрейченко — депутат Госдумы, а также был депутатом Законодательного собрания Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, разные эксперты на должность врио губернатора Хабаровского края прочат пять кандидатов: главу совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускника Высшей школы КГБ СССР Константина Басюка, председателя комитета Госдумы по спорту, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, переговоры велись и с замполпреда президента в ДФО Григорием Курановым, есть шансы у заместителя Фургала Юрия Золочевского, экс-зампреда правительства Хабаровского края Андрея Базилевского.

В любом случае, говорят политологи, на данный момент важно принять правильное, а не быстрое решение.

Сергея Фургала обвиняют в тяжких преступлениях, жители Хабаровского края устраивают акции протеста и митинги, требуя «Свободу Фургалу».

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