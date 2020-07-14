Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил победившего на выборах в Польше Анджея Дуду с повторным избранием на пост президента и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Об этом Трамп 13 июля заявил на своей странице в Twitter.

«Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием! С нетерпением жду продолжения нашей важной совместной работы по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и телекоммуникационную безопасность», — написал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 июля глава государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк объявил, что действующий президент Польши Анджей Дуда набрал 51,21% голосов на президентских выборах по итогам обработки 99,97% бюллетеней. Позднее избирком Польши по итогам обработки всех бюллетеней официально объявил о переизбрании Дуды с результатом 51,03% голосов.

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