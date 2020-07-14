Брюссель, , 02:01 — REGNUM Телефонные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении провел глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, призвав их к проведению прямых переговоров. Об этом представитель Евросоюза сообщил на своей странице в Twitter.

Кроме того, по его словам, стороны должны принять меры, ведущие к разрядке напряженности и прекращению огня на границе государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт. Армянские власти заявили, что сбили несколько беспилотников на границе. В Азербайджане сообщили, что уничтожили ряд военных объектов на территории Армении.

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