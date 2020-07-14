Москва, , 01:48 — REGNUM В России уже реализуется идея повышения налогов для наиболее состоятельных граждан, заявил 13 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «петицию миллионеров».

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В России уже (она реализуется. — ред.)», — сказал представитель Кремля.

Напомним, мировые СМИ сообщили об инициативе более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов, предложивших поднять налог на богатство.

По мнению авторов петиции, повышение налога позволит странам остановить распространение коронавируса и преодолеть последствия пандемии.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что введённый в стране налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным.

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