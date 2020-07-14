Лондон, , 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах. Об этом со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 13 июля сообщает агентство PA Media.

По словам официального представителя главы правительства, имеется всё больше доказательств того, что «ношение лицевых повязок в закрытых помещениях помогает защитить людей» от новой коронавирусной инфекции.

«Премьер-министр ясно сказал, что люди должны носить закрывающие лица повязки, и мы сделаем это обязательным с 24 июля», — заявил представитель главы кабинета.

По данным агентства, 14 июля об этом официально объявит министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок. Отмечается, что нарушение этого ограничения будет караться штрафом в размере £100.

Напомним, в настоящее время в Англии действует требование носить маску или другую закрывающую лицо повязку только в общественном транспорте. Другие территории Великобритании — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — самостоятельно определяют свою санитарную политику. В частности, в Шотландии ношение масок в магазинах уже является обязательным.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля одно из официальных научных лиц Великобритании высказало мнение, что отказ от ношения индивидуальной защитной маски в период пандемии коронавирусной инфекции должен стать настолько же социально неприемлемым, как нахождение за рулём автомобиля в нетрезвом виде или езда на нём без пристёгнутого ремня безопасности.

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