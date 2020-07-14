Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Власти США дали официальный ответ на ряд территориальных претензий Китайской Народной республики в Южно-Китайском море. Об этом 13 июля, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Сегодня мы укрепляем политику США в отношении жизненно важной части региона — Южно-Китайского моря. Мы ясно даем понять: претензииПекинана офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз», — сказал Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что официальный Пекин не предложил никаких юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг все территориальные претензии КНР.

Политика США будет официально соответствовать решению арбитража 2016 года, подчеркнул Помпео. Это означает, что с точки зрения официального Вашингтона, Китай не имеет никаких юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, которые оспариваютФилиппины, а также на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Также США официально отрицают претензии КНР на воды, оспариваемые Индонезией, Малайзией и Вьетнамом.

Все действия КНР, которые будут угрожать рыболовству или освоению углеводородов другими странами в этих водах Вашингтон будет считать незаконными.

«Мир не позволитКитаюраспоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей. Америка поддерживает наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы», — подчеркнул Помпео.