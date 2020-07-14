Москва, 14 июля 2020, 00:45 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пшуков (Пермский край) прокомментировал заявление германского издания «Дойче Велле», которое считает, что в мессенджере Telegram «процветают насилие и экстремизм».
Пушков отметил, что насилие и экстремизм, скорее, процветают в США, и это видит весь мир, но не «Дойче Велле».
Он также предложил корреспондентам «Дойче Велле» отправиться в американской город Атланту, где черные матери оплакивают своих 8-летних дочерей, убитых черными бандитами. Также сенатор предложил «Дойче Велле» сделать репортажи о расовой ненависти в США, о черном, а не только о белом расизме, об избиениях белых девушек и женщин, расстрелах на улицах, грабежах, погромах и вооруженных бандах, требующих «репараций» от водителей на дорогах Америки.
Но Пушков констатирует, что ничего этого «Дойче Велле» не сделает, так как всем западным изданиям это категорически запрещено.