Москва, , 00:45 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пшуков (Пермский край) прокомментировал заявление германского издания «Дойче Велле», которое считает, что в мессенджере Telegram «процветают насилие и экстремизм».

Пушков отметил, что насилие и экстремизм, скорее, процветают в США, и это видит весь мир, но не «Дойче Велле».

«Разве в Телеграме призывают крушить памятники? «Сжечь американскую систему», как угрожает один из лидеров ВLM? «Убить всех белых», как написано на бесчисленных стенах в США? Убить всех белых детей, как требуют носители черного расизма? Нет, здесь этого не найти. Но здесь говорят о черном расизме, а это запрещено. Здесь говорят, что черных убивают в 95% случаев сами черные, а это запрещено. Здесь выступают против новой идеологической тирании, а об этом в мире политкорректности говорить запрещено», — написал Пушков на своем канале в Telegram.

Он также предложил корреспондентам «Дойче Велле» отправиться в американской город Атланту, где черные матери оплакивают своих 8-летних дочерей, убитых черными бандитами. Также сенатор предложил «Дойче Велле» сделать репортажи о расовой ненависти в США, о черном, а не только о белом расизме, об избиениях белых девушек и женщин, расстрелах на улицах, грабежах, погромах и вооруженных бандах, требующих «репараций» от водителей на дорогах Америки.

Но Пушков констатирует, что ничего этого «Дойче Велле» не сделает, так как всем западным изданиям это категорически запрещено.

«Им это запрещено. Категорически. Под страхом отлучения от новой тиранической церкви, предписывающей всем говорить, мыслить и писать одинаково. И исторгать из себя любые, самые робкие проявления идейной ереси, как безликие «нумера» — главные персонажи романа Евгения Замятина «Мы», который впору переименовать в «Они» — настолько точно он передает засилие единомыслия и конформизма, которые сейчас царят в либеральных западных СМИ», — написал Пушков.