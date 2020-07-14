Гаага, Нидерланды, , 01:04 — REGNUM Перед началом процедуры слушания показаний президент Косово Хашим Тачи обратился к согражданам и тем, кто пришел к зданию Специальной прокуратуры по Косово в Гааге в знак его поддержки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что готов встретить все обвинения.

Хашим Тачи Сегодня я здесь в знак уважения к моей мечте и тому, за что я боролся, к свободному и независимому Косово, основанному на принципах равноправия и верховенства права. Я готов встретить новые вызовы и выиграть, ради своего сына, ради своей семьи и своей страны. Никто не может переписывать историю. Такова цена свободы. Я верю в мир, правду и правосудие. Я верю в диалог и хорошие отношения с соседними государствами. Косово — это история успеха и я очень горд.

Как и всегда, в этот ответственный момент косовский президент не преминул отметить, что судьба Косово — это вступление в НАТО и ЕС при сохранении близкого партнерства с США.

Напомним, Тачи обвиняют в убийстве свыше ста человек, военных преступлениях, пытках и устранении политических противников.