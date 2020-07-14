Гаага, Нидерланды, 14 июля 2020, 01:04 — REGNUM Перед началом процедуры слушания показаний президент Косово Хашим Тачи обратился к согражданам и тем, кто пришел к зданию Специальной прокуратуры по Косово в Гааге в знак его поддержки.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что готов встретить все обвинения.
Как и всегда, в этот ответственный момент косовский президент не преминул отметить, что судьба Косово — это вступление в НАТО и ЕС при сохранении близкого партнерства с США.
Напомним, Тачи обвиняют в убийстве свыше ста человек, военных преступлениях, пытках и устранении политических противников.