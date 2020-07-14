Штат Калифорния, США, , 00:29 — REGNUM В штате Калифорния в США из-за всплеска распространения коронавируса восстанавливают ряд отменённых ранее санитарных ограничений. Об этом губернатор Гэвин Ньюсом 13 июля сообщает на своей странице в Twitter.

На входе у посетителей проверяют температуру Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в связи с тем, что количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории штата «продолжает расти с пугающей скоростью», возобновляется запрет собираться в помещениях баров и ресторанов. А также закрываются для посещения кинотеатры, музеи и зоопарки. А в 30 округах Калифорнии, где ситуация наиболее угрожающая (и проживает около 80% населения штата) — также закроются церкви, офисы, парикмахерские и спортивные залы.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который ведёт мировую и местную статистику по коронавирусу, в США к настоящему моменту было выявлено 3 341 838 случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 135 425 человек. В штате Калифорния заражение выявлено более чем у 326 тыс. человек, скончались 7053 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что статистика распространения коронавируса в Китае, России, Индии и других больших странах была бы иной в случае такого же интенсивного тестирования на COVID-19, какое происходит в США.

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