Вашингтон, , 00:10 — REGNUM В США 17 штатов и власти округа Колумбия подали судебный иск в федеральный суд в Бостоне, чтобы не допустить аннулирования виз для иностранных студентов, если их учреждение перешло на дистанционные занятия из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет газета The Hill.

Речь идет о решении администрации президента США Дональда Трампа аннулировать визы для иностранных студентов, если их учебное заведение перешло на дистанционный формат работы.

«Администрация Трампа даже не попыталась объяснить основания для этого лишенного смысла постановления, которое вынуждает вузы выбирать: оставить уже зачисленных студентов-иностранцев или защитить здоровье и безопасность своих университетских территорий», — сказала генеральный прокурор штата Массачусетс Мора Хили, которая возглавила коалицию штатов по борьбе за отмену этого решения администрации.

Помимо властей штатов иск поддержали практически все крупные университеты США, которые уже составили бюджеты на обучение и зачислили иностранных студентов.

Напомним, что массовый переход на онлайн-обучение во всем мире связан с пандемией коронавируса.