Амстердам, , 00:46 — REGNUM 13 июля в Гааге состоялось первое слушание показаний президента Косово Хашима Тачи. Политика обвиняют в военных преступлениях, устранении политических соперников, пытках и совершении преступлений против человечности.

Как сообщает албанское новостное агенство Telegrafi, происходящее в Косово принято освещать как попытки очернения чистой и благородной борьбы УЧК (алб. Освободительной армии Косово), сражавшейся против кровавого режима Слободана Милошевича за свободу албанского народа. С подобной же позицией выступает руководство Албании. Внимание албанских СМИ, что неудивительно, не заостряется на том, что жертвой деятельности Тачи, согласно обвинениям, становились и его собственные соотечественники.

Тем не менее перед слушанием проживающий в Гааге албанец-косовар Валён Авдиай установил перед зданием Специального трибунала флаг УЧК в знак поддержки Тачи.

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