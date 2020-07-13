Иерусалим, 13 июля 2020, 23:21 — REGNUM Беспорядки продолжаются в отдельных районах Иерусалима третий день, сообщает 13 июля «Военный обозреватель».
Речь идет о районах, в которых из-за карантина действуют усиленные карантинные меры. Здесь наблюдаются столкновения с правоохранителями и погромы.
Беспорядки в Иерусалиме вызваны арестом израильской полицией одного из местных жителей.
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