Иерусалим, , 23:21 — REGNUM Беспорядки продолжаются в отдельных районах Иерусалима третий день, сообщает 13 июля «Военный обозреватель».

Речь идет о районах, в которых из-за карантина действуют усиленные карантинные меры. Здесь наблюдаются столкновения с правоохранителями и погромы.

Беспорядки в Иерусалиме вызваны арестом израильской полицией одного из местных жителей.

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